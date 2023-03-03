لقاءات روحية وسيامات في الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الصوم الكبير

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الحالية عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير.

إذ نظمت إيبارشية الزقازيق، عدة لقاءات بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، وجاءت أولى اللقاءات مع 300 من أمناء الخدمة بمقر المطرانية وكان اللقاء حول علاقة الأمين بالله والكاهن والخدام.

كما قام نيافته بعدها، حفل تخرج خريجي معهد مار بولس الرسول لأعداد خدام، وبدأ الحفل الذي تخرج فيه 150 خادم وخادمة بتعهد الخدام، ثم انتهى بكلمة لنيافته عن "البناء الروحي والنفسي والذهني للخادم وتكوين العلاقات الصحيحة"

كما شارك نيافته في الاحتفال المئوي لنياحة القديس الأنبا ميخائيل البحيري المحرقي بديره يوم الخميس الماضي.

وصلى نيافته القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح، رسم 21 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس للخدمة بقرى الأشراف والنكارية والنخاس التابعين للإيبارشية.

والتقى كذلك مع 320 من الشباب والشابات من قطاع قرى كفر الصعيدي وكفر بدوي وكفر فرج، ولقاء آخر حضره 120 من شباب قرى كفر سمري وسلامة وابراهيم واسعد وايوب وكان بعنوان "دعني أقوم".

- سيامة كاهن بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري

كما صلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري القداس الإلهي، أمس، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة سخا التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس چوزيف عازر كاهنًا عامًا جديدًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس فيلوباتير.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين الموافق 20 فبراير، الصوم الكبير، الذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بـ«عيد القيامة»، الذى يحل فى 16 أبريل المقبل.

ويبدأ الصوم الكبير بـ«أسبوع الاستعداد»، ويختتم بـ«أسبوع الآلام». وأضافت الكنيسة أسبوعًا ثامنًا سُمى بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم الكبير 8 أسابيع شاملة «أسبوع الآلام».