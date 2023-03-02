الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اتحاد عمال مصر: 60 مليار جنيه تكلفة زيادات اليوم.. ونأمل عدم تقاعس القطاع الخاص

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من امتيازاته تحديد أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ولهذا يحرص الرئيس على رفع الحد الأدنى للأجور للتماشي مع التغيرات الاقتصادية العالمية. 

الدرجات الوظيفية

وأكد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع  الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن ما يميز القطاع الحكومي في الدولة هو وجود درجات وظيفية بالوظيفة الحكومية وهذا التدرج غير متوفر في الكثير من القطاعات الخاصة، معبراً: "الدرجات الوظيفية كلها أصبح لها حد أدنى مستقل عن الدرجات الأخرى لتحقيق العدالة في الأجور".

الأدنى للأجور  

وأضاف في حديثه، أن جميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري بالدولة ارتفعت الأجور بها قيمة 500 جنيه عن العام الماضي.

وأشار إلى أن جميع العاملين بالدولة والقطاع الإداري سيحصل على قيمة مالية بحد أدنى 1000 جنيه، معبرًا: "الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم ستكلف الدولة 60 مليار جنيه".

وذكر أنه من المتوقع أن يسير القطاع الخاص على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا أنه يأمل ألا يتقاعس القطاع الخاص على رفع أجور العاملين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أجور العاملين بالدولة اي تي سي رفع الأدنى للأجور

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