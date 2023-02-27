المؤبد لـ«جمبري» وصديقه لقتلهما شخص بالقليوبية

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات بنها، مساء الإثنين، متهمين بقتل شخص في الطريق العام بدائرة مركز شرطة بنها في القليوبية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6500 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 840 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حمادة م م" وشهرته "جمبري"، 27 سنة، عاطل، و"خ و م"، 22 سنة، عامل محارة، ومقيمان كفر سعد مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلا عمدا المجني عليه "أحمد طه عبد السلام أحمد"، من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن استوقفاه حال سيره بالطريق العام وما أن ظفرا به حتى كالا إليه عدة طعنات بالسلاحين الأبيضين "مطواة – سكين" موضوع الاتهام الثالث قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بأن تلك الجناية ارتبطت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، سرقا المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه أحمد طه عبد السلام أحمد، وكان ذلك ليلًا بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهرا في وجهه سلاحين أبيضين "مطواة – سكين" موضوع الاتهام التالي ما بث الرعب في نفسه، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات ملكه ولاذا بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال – سكين" بغير مسوغ قانوني، كما توصلت تحريات المباحث السرية إلى اتفاق المتهمان على سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد السلاح، وفي سبيلهما لذلك توجها إلى مكان الواقعة وبحوزة المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة) وبحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض (سكين)، وحال وصولهما أبصرا المجني عليه مترجلًا من إحدى سيارات الأجرة فقاما باستيقافه وأشهرا في وجهه السلاحين المار ذكرهما لبث الرعب في نفسه طالبين منه ما بحوزته من متعلقات ومبالغ مالية، وحال مقاومته لهما انهالا عليه طعنًا بالسلاحين قاصدين قتله فسقط أرضًا غارقًا في دمائه وتمكنا من الاستيلاء على الهاتف المحمول خاصته ومبلغ مالي مائتي جنيه ولاذا بالفرار وحال حضور الشاهد الثاني لإسعاف المجني عليه وأثناء نقله لتلقي العلاج وافته المنية.