الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قتل صديقه بساطور.. الجنايات تقضي بإعدام تاجر مواشي في قنا

جثة
جثة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، تاجر مواشي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل صديقه بالساطور، وإخفاء جثته، بمركز دشنا شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 16 أغسطس 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، محمد.ع.م ، 41 عاما، تاجر مواشي، تهمة قتل نبيل دسوقي أنور، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما الساطور، وسرقة مبلغ مالي وإخفاء جثته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم في الواقعة، استدرج المجني عليه، في منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه، وذبحه بساطور، وألقى جثته في بيارة في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم إحالة القضية التي حملت رقم 422 لسنة 2022 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 40 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا.

الإصرار والترصد الإعدام شنق ا الأجهزة الأمنية أغسطس 2021 التحقيق الجنايات

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