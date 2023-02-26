الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات المباحث في قتل مواطن لزوجته ونجلها: «خلافات النفقة السبب»

جثة
جثة

كشفت تحريات أجهزة الأمن في واقعة قتل شخص لزوجته ونجلها في منطقة المطرية، عن وجود خلافات بينهما، حيث إن الزوجة أقامت دعاوى نفقة على المتهم وكان الحكم فيها قبل يومين من ارتكاب الجريمة.

وكانت شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية؛ عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة ونجلها بهما آثار طعن بمختلف أنحاء الجسم داخل شقة بنطاق دائرة القسم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها ملقاة وبهما آثار طعنات بعد تعدي أحد الأشخاص عليهما في منطقة المطرية.

وبإجراء التحريات، تبين أن الجثة لسيدة تعمل في حضانة أطفال، وتدعى دينا سلامة بيومي، عمرها 22 سنة، ونجلها البالغ من العمر 4 سنوات، وبهما طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين من التحريات أن زوج السيدة المجني عليها -ويدعى محمد. س. ع- وراء ارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات زوجية بينه وبين الضحية، حيث إن الزوجة أقامت دعاوى نفقة على المتهم وكان الحكم فيها قبل يومين من ارتكاب الجريمة.

وتابعت التحريات، أن المتهم تقابل مع المجني عليها أمام الحضانة التي تعمل بها في تمام الساعة 8 صباحًا، ووقعت الجريمة عندما تعدى عليها وحصرها في باب الحضانة، وسدد لها طعنات هي وابنها أودت بحياتهما، وفرّ هاربًا من موقع الحادث.

ارتكاب الجريمة أجهزة الأمنية بإجراء التحريات العثور علي جثة سيدة العثور على جثة منطقة المطرية وراء ارتكاب الواقعة

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