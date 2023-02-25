تشكيل منتخب مصر.. يوسف حسن وأحمد شريف يقودان الهجوم أمام السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، تشكيل منتخب مصر استعدادًا لمواجهة السنغال بعد قليل فى الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا للشباب التي تقام في مصر من 19 فبراير حتى 10 مارس.

تشكيل مصر.. يوسف حسن وأحمد شريف يقودان الهجوم أمام السنغال

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر فايد، عبدالرحمن جودة، أحمد رضا، رأفت خليل

خط الوسط: خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هانى، أحمد عبدالرحيم.

خط الهجوم: إيشو، يوسف حسن، أحمد شريف.

وكان المنتخب قد تعادل فى المباراة الأولى سلبيا مع منتخب موزمبيق وخسر من نيجيريا بهدف؛ ليحصل على نقطة واحدة ولا بديل أمام الجهاز الفني بقيادة محمود جابر إلا تحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتقربه بشكل كبير من الصعود إلى دور الثمانية في البطولة.

ويشارك فى البطولة 12 منتخبا مقسمة على ثلاث مجموعات يصعد أول وثاني مع اختيار أفضل منتخبين "ثوالث".

موعد مباراة مصر والسنغال فى كأس أمم إفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

يلتقي في السابعة من مساء اليوم منتخبا مصر والسنغال للشباب على ستاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة إفريقيا للشباب، كما يلتقي في نفس التوقيت منتخبا نيجيريا وموزمبيق فى نفس الجولة، ولكن على ستاد الجيش بالسويس.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية المباراة لكونها الناقل الحصري للبطولة، فيما تنقل تايم سبورت المباراة على التردد الأرضي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة السنغال

السنغال برصيد 6 نقاط نيجيريا برصيد 3 نقاط مصر برصيد 1 نقطة موزمبيق برصيد 1 نقطة.

فرص منتخب مصر للتأهل لربع نهائى بطولة إفريقيا للشباب

يملك منتخب مصر فرصتين للتأهل للدور ربع النهائى ببطولة الأمم الإفريقية للشباب، الفرصة الأولى عن طريق فوز الفراعنة على السنغال، وفوز موزمبيق على نيجيريا، وأن عامل الأهداف فى صالح منتخب مصر.

كما يملك منتخب مصر فرصة أخرى للصعود لدور الثمانية، عن طرق الفوز على السنغال والصعود كأفضل ثوالث فى البطولة.

ترتيب المجموعة الثانية فى البطولة الإفريقية للشباب

أوغندا برصيد 4 نقاط الكونغو برصيد 4 نقاط جنوب السودان برصيد 3 نقاط جمهورية إفريقيا الوسطى برصد 0 نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا للشباب