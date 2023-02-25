الليلة.. منتخب الشباب في مهمة صعبة أمام السنغال ببطولة إفريقيا

يخوض في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، منتخب الشباب مباراة صعبة أمام السنغال على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة إفريقيا للشباب.

يحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة الأولى برصيد نقطة، خلف السنغال التي تتربع على القمة برصيد ست نقاط وصعدت رسميا للدور التالي، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، وموزمبيق فى المركز الرابع برصيد نقطة.

يتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز على السنغال للمحافظة على أمال الفراعنة الصغار فى اللحاق بركب المتأهلين لربع نهائي البطولة التى يتأهل منها أربع منتخبات للمشاركة في بطولة كأس العالم الصيف القادم بأندونيسيا.

فوز مصر على السنغال يضمن لمنتخب محمود جابر المدير الفني الصعود كثاني المجموعة، فى حال تحقيق موزمبيق الفوز على نيجيريا في المباراة الأخرى التى ستقام في نفس الموعد بالمجموعة، بشرط أن تكون الأهداف في صالح مصر، كما أن فوز مصر قد يصعد بالفراعنة للدور التالي كأفضل ثوالث في البطولة، حيث يصعد أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة، بالإضافة لأفضل منتخبين في المركز الثالث.

حرص محمود جابر على عقد عدة جلسات تحفيزية للاعبين، للشد من أزرهم لتحقيق نتيجة ايجابية، وانتشالهم من حالة الإحباط بعد التعادل أمام موزمبيق فى الجولة الأولى والخسارة من نيجيريا فى الجولة الثانية.

وأكد محمود جابر على صعوبة مواجهة السنغال، كونها أحد المرشحين للفوز بالبطولة، ولكنه أكد أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، بشرط أن يثق اللاعبين فى إمكانياتهم الفنية والبدنية.

وأضاف أنه سيقوم بإجراء تغييرات محدودة على تشكيل المنتخب، بعد مشاهدة مباراتي السنغال أمام نيجيريا وموزمبيق، والوقوف على عناصر القوة والضعف داخل صفوف منتخب التيرانجا.

وطالب المدير الفنى لمنتخب مصر الجماهير بالزحف نحو ستاد القاهرة؛ من أجل تحفيز اللاعبين فى تلك المباراة الحاسمة في تاريخ الجيل الحالي من اللاعبين.