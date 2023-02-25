«الدوم» تشيد بإحساس المتسابق محمود جمعة فى أغنية «كل واحد»

قدم المتسابق محمود جمعة، أغنية "كل واحد" للمطرب آدم، وحاز على إعجاب لجنة تحكيم مسابقة الغناء في الموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من الفنانة أنوشكا، المحلن حميد الشاعري، والشاعر أمير طعيمة.

من جانبه أشاد الفنان والملحن حميد الشاعري بموهبة المتسابق:"إيه الجمال ده يابني، خليط أصوات، لو قولتلك تغني لمدحت صالح هتغني، رائع بجد".

وقال الشاعر أمير طعيمة:"الإحساس عالي أوي النهاردة، برافو".

وعلقت الفنانة أنوشكا:"حقيقي أحييك إنك دخلتنا في مود الجدية والعواطف والجمال والهدوء والدفء في لحظة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا فى المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين فى مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة فى مسابقات متخصصة فى البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين فى كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، ويعرض أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة الساعة 11 مساء على شاشة dmc.