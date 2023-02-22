منتخب مصر يواجه نيجيريا لتصحيح الأوضاع فى بطولة أفريقيا للشباب اليوم

يلتقى منتخب مصر للشباب، فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، منتخب نيجيريا على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، ببطولة الأمم الأفريقية للشباب والتى تحتضنها القاهرة حتى الحادى عشر من مارس المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم بإندونيسيا الصيف القادم.

ويبحث منتخب مصر، بقيادة محمود جابر، عن تحقيق الفوز؛ لضمان التأهل للدور ربع النهائى فى البطولة، وخاصة بعدما سقط أحفاد الفراعنة فى فخ التعادل أمام موزمبيق فى المباراة الافتتاحية، لذلك لا مجال أمام الفراعنة الصغار سوى تحقيق الفوز لضمان التأهل قبل مواجهة السنغال فى مباراة الجولة الثالثة والذى يعد اقوى فرق المجموعة، والذى حقق بدوره الفوز على نيجيريا فى مباراة الجولة الأولى وتصدر المجموعة مبكرًا وأمامه مهمة فى المتناول اليوم فى الرابعة عصرًا أمام موزمبيق للتأهل رسميًا لربع النهائى.

ويتأهل من المجموعات الثلاثة ببطولة الأمم الأفريقية للشباب للدور ربع النهائى، الأول والثانى من كل مجموعة، بالإضافة إلى منتخبين كأفضل ثوالث فى المجموعات، على أن يتأهل المنتخبات التى تصعد للمربع الذهبى لبطولة كأس العالم بأندونيسيا.

وحرص مجمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر، على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراة موزمبيق، وأهمها عدم الفاعلية الهجومية على مرمى المنافس، بالإضافة إلى التركيز على الضغط بطول الملعب على الفريق المنافس لحرمانه من التحضير بسهولة وتهديد مرمى المنتخب.

وحذر محمود جابر من قوة منتخب نيجيريا، وأنه يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على تشكيل تهديد على مرمانا فى مباراة اليوم.

وطالب لاعبيه بضرورة بذل اقصى جهد فى المباراة لانتزاع الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة لضمان الصعود لربع النهائى، ومصالحة الجماهير المصرية الغاضبة بعد التعادل أمام موزمبيق.

وطالب جابر الجماهير المصرية بالزحف نحو استاد القاهرة لمؤازرة المنتخب، لأن اللاعبين فى أمس الحاجة لهم فى تلك المباراة، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى المجموعة التى تحمل اسم مصر فى البطولة، مضيفًا أنهم قادرون تحقيق أمال وتطلعات جماهير الكرة المصرية، وانتزاع تذكرة التأهل لبطولة كأس العالم ومن ثم المنافسة على لقب البطولة.