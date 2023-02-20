المشدد 10 سنوات لسائق وعاملين لاستعراض القوة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالجواد يسن حسن، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل سائق عاملين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، مما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض والفوارغ المضبوطين واثبات ترك المدعي عليه بالحق المدني للدعوة المدنية والزمته بمصاريفها، بعد اتهامهم بإستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء ضد المجني عليهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار احمد رضوان ابراهيم والمستشار عصام محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 11075 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بمشاجرة بدائرة القسم وحيازة المتهمين اسلحة نارية وسلاح أبيض مما ادي الي نقل المجني عليهم الي أحدي المستشفيات لتلقي العلاج.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي اثر حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه " ش.س.ع" وبين أحد المتهمين وتطورت الي مشاجرة بينهم وتدخلت الأهالي لفض تلك المشاجرة وانصرف كلا منهما وبعد وقت عاد المتهمين كل من " ا.ع.ع" سائق و " م.ط.م" عامل و " م.ص.ا" عامل ، وبحوزتهما أسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض، وما أن ظفروا المجني عليه حتي قاموا بإطلاق أعيرة نارية باتجاه المجني علية ما أدى إلى إصابته، وكذلك إصابة المجني علية الثاني "ع.ع.ش" وقاموا باتلاف سيارته واستعراضهم القوة والعنف قبل المجني عليهما بالأسلحة النارية.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة، قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.