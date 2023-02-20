مسلسلات رمضان 2023.. سماء إبراهيم بين «الكبير قوى 7» و«حمدالله على السلامة»

تشارك الفنانة سماء إبراهيم في أكثر من عمل فني خلال موسم رمضان 2023 المقبل، حيث تظهر في ثلاثة أعمال تليفزيونية دفعة واحدة.

وانضمت سماء مؤخرا لأسرة مسلسل “حمدالله على السلامة” مع الفنانة يسرا، وتظهر بدور شخصية كوميدية، وتصور مشاهدها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تصوير مشاهدها بمسلسل "الكبير قوي" الموسم السابع.

الكبير أوي 7، من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وهاجر أحمد، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب وآخرين، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

ويشارك النجمة يسرا فى بطولة مسلسل "حمد الله ع السلامة" عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، بيمى فؤاد، أوتاكا، والمطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له.

كما تشارك سماء إبراهيم مع الفنان طارق لطفي، في مسلسل “مذكرات زوج”، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي، ويُشارك في بطولته خالد الصاوي، ونور النبوي وآخرون.