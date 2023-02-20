اليوم.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش مقترح إدراج العاملين بالأجر اليومي على الصناديق الخاصة

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعين لها، اليوم الإثنين، الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر الهضيبى بشأن إدراج العاملين بالأجر اليومى على الصناديق الخاصة ، في الإيرادات المتعلقة بالعمل الميداني ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية في خطة إعادة هيكلة المحليات.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثاني اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لملحق يوضح التقدم المحرز على مستوى تحقيق مستهدفات تقرير المساهمات المحددة وطنيا ،وأثر ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبما يبرز جهود الدولة المصرية فى مجال العمل البيئي.

و يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلـب المناقشة العامـة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا، والموجه إلـى السيد القصير وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى إن القطـاع الزراعـي يعـد - بـلا أدنى شـك- أحـد أهـم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومـن أكثـر القطاعات الانتاجيـة الـذي تعتمـد عليـه نسـبة كبيـرة مـن سـكان مصر كمصدر للـدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قـدر جـيـد مـن المـواد الخـام، التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وأضاف مـع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهـو عرضـه لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القـومي بشكل عـام وتلقـي بظلالها – بالتبعيـة – علـى عمليـة التنميـة فـي المجتمـع ،لافتا الى ان القطاع الزراعي مـعـرض للتقلبات المناخية وتقلبات السـوق و حريـة التجـارة، كمـا يتـأثر بشـدة بالحروب والصراعات – كمـا هـو حاصـل فـي الوقت الراهن – التـي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيـث يترتب عليها تعطل فـي الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيما في الـدول النامية.