لجنة تحكيم «الدوم» فى مسابقة الغناء تختار 10 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة

وقع اختيار لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم خلال موسمه الثانى، والتى تشكلت من النجمة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة والفنان حميد الشاعري، 10 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة؛ وهم: منعم يوسف، خلود محمد، ليديا لتشانو، محمود جمعة، تمارا عماد، أسامة العشري، أماني سمير، مصطفى ذكرى، شهد عبد المجيد، يحيى منواتى.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.