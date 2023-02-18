حميد الشاعرى لـ«متسابق الدوم» أسامه العشرى: «صوتك مريح»

تألق المتسابق أسامه العشري، بغناء أغنية "افترقنا واكتفينا بذكرياتنا" للمطرب رامي صبري، أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم".

وأشاد الملحن حميد الشاعري بغناء المتسابق:"صوت مريح أوي يا عشري".

وقالت أنوشكا: "أنا بصراحة مش عارفة أختار مين ولا مين، انتو النهاردة كلكم حلوين، بجد أحسنت".

وقال الشاعر أمير طعيمة: "إنت عملت إللي عليك، لا عملت أقل ولا أزيد، فأنا رأيي محايد.. كويس".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.