المتسابقة تمارا عماد تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

أبهرت المتسابقة تمارا عماد، أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم عن فئة الغناء، بأدائها وصوتها المميز في أغنية "روحي ورحك حبايب" للمطربة وردة.

وأشاد الملحن حميد الشاعري بأدائها قائلًا: "أنتم عارفين رأيي فيها، أوسطى غنا، إنت قمري".

وقال الشاعر أمير طعيمة: "الجمهور الكثير اللي معاكي ده، لو مكنتيش غنيتي حلو، كان هيبقى موقفنا حرج جدًا، ساعتها مش هنبقى عارفين نزعلهم ولا نرضي ضميرنا ولا نعمل إيه.. إنت صوت فيه كل حاجة حلوة".

كما أشادت بصوتها الفنانة أنوشكا، قائلة:"أوافق زملائي قولًا واحدًا.. أنت جميلة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.