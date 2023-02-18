السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعرف على نصائح لجنة تحكيم برنامج الدوم للمتسابق أحمد الشوالى

المتسابق أحمد الشوالي
المتسابق أحمد الشوالي

أبهر المتسابق أحمد الشوالي من حلايب، لجنة تحكيم برنامج  الدوم في فئة الغناء، بصوته المميز؛ إلا أن اللجنة قدمت مجموعة من التعليقات والنصائح للمتسابق.

من جانبه، قال أمير طعيمة: "الناس هنا بتحيك وعايز أقولك إن إنت شكلك زي القمر، وحضورك حلو، والاستايل ده مهم وإحنا بنفتقده، لكن فيه شغل لازم يتعمل، إنت خرجت برة التيمبو، الحاجت دي بالوقت وبالتدريب الانسان بيكتسبها، الحجات دي لو اشتغلت عليها مع الكاراكتر بتاعك مع شكلك وحضورك، ممكن يحصل حاجة أحلى من اللي حصلت بكثير". 

وقالت الفنانة أنوشكا: "أحيي فيك إنك جاي من حلايب وتحاول التمرن، وكل مرة تأخذ فرصة تحاول عمل مجهود أكثر وده شيء مشرف".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

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وائل لطفي

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