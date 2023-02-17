بعد فوزها بجائزة الطيب صالح.. أميمة عز الدين: تقدمت لها 5 مرات ولم أتوقع الفوز

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، عن أسماء الأعمال الفائزة في الدورة الثالثة عشرة للجائزة، لعام 2023، ففي فرع القصة القصيرة، فازت بالمركز الثاني الكاتبة أميمة عز الدين عن مجموعتها "الموتى لا يستقبلون الصباح".

وقالت الكاتبة أميمة عز الدين، في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إن “الطيب صالح” جائزة عالمية تتسم بالشفافية والتزاهة.. لا أخفى سرًا أننى تقدمت لها أكثر من 5 دورات متتالية.. حتى فازت مجموعتى الموتى لا يستقبلون الصباح".

وأعربت “عز الدين” عن سعادتها بالجائزة، مؤكدًة أنها لم تكن تتوقع الفوز.

وتابعت: “بداياتى جاءت مع القصة القصيرة وأحب كتابتها، ولى أكثر من مجموعة قصصية منشورة.. القصة القصيرة فنا ابداعيا قائما بذاته.. ورغم ما يقال عن اندثاره على الساحة الثقافية لكن القصة القصيرة متواجدة بقوة النصوص”.

وعن أجواء وعوالم المجموعة القصصية، قالت: الثمة الاساسية هى الفقد ..الموت ظل الحياة.. الحياة كما قال سارماجو هشة ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس".