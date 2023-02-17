الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جهود مبادرة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة لطلاب الابتدائي ببني سويف

طلاب
طلاب

قدمت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن مبادرة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة بني سويف.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام هيئة التأمين الصحي ببني سويف، إننا نستهدف 500 ألف طالب بالمحافظة من المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي.

-21 فريقا يجري عملية المسح في الحضر

 

ولفت مدير عام هيئة التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن فرق المسح تتكون من 21 فريق في الحضر، و40 فريق في الريف، حيث أننا بدأنا في شهر ديسمبر الماضي ومستمرين حتى نهاية العام الدراسي، وحتى بعد الانتهاء من العام الدراسي.

بني سويف طلاب المرحلة الابتدائية أمراض الأنيميا مبادرة فحص السمنة

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