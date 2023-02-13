المشدد 10 سنوات والغرامة للمتهمين بتهمة تزوير الجدول الجنائي بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرين ومهندس زراعى لقيامهم بالتزوير فى شهادات الجدول الجنائى للمحكمة عن احكام صادرة ضدهم لكف البحث عنهم وبذلك استطاعوا الهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والأحكام.

كانت حملة أمنية مكبرة من أجهزة الأمن فى القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمين الأساسيين المستفيدين من وقائع التزوير بعد هروبهم من الملاحقات الامنية وتمت إعادة محاكمتهم وقضت المحكمة بادانتهم بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 الف جنيه.