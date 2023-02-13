الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات والغرامة للمتهمين بتهمة تزوير الجدول الجنائي بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرين ومهندس زراعى لقيامهم بالتزوير فى شهادات  الجدول الجنائى  للمحكمة عن احكام صادرة ضدهم لكف البحث عنهم وبذلك استطاعوا الهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والأحكام.

كانت حملة أمنية مكبرة من أجهزة الأمن فى القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمين الأساسيين المستفيدين من وقائع التزوير بعد هروبهم من الملاحقات الامنية  وتمت إعادة محاكمتهم وقضت المحكمة بادانتهم بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 الف جنيه.

محكمة جنايات بنها المستشار خالد الشباسي السجن المشدد مهندس زراعي

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