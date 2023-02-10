متلازمة النفق الرسغى ونقص الفيتامينات.. هل تنميل الأصابع مؤشر مرضى خطير؟

لا ينبغي تجاهل التنميل في الأصابع، لأنها يمكن أن تشير إلى عدد من الأمراض المختلفة، منها متلازمة النفق الرسغي، والاعتلال العصبي السكري، ونقص الفيتامينات، وحتى السكتة الدماغية.

من الممكن أن يكون خدر الأصابع أيضًا أحد أعراض بعض الاضطرابات الصحية التي تحتاج إلى التأكد، قد يحدث أنك نمت على ذراعك أو أن مرفقك مضغوط، بسبب ذلك قد يكون هناك نقص مؤقت في تدفق الدم في أصابعك، ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يتجاهل خدر الأصابع لأنها يمكن أن تشير إلى عدد من الأمراض من متلازمة النفق الرسغي والاعتلال العصبي السكري ونقص الفيتامينات وحتى السكتة الدماغية.

1. متلازمة النفق الرسغى

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما ينضغط العصب المتوسط ​​في اليد، بشكل عام بسبب الالتهاب الناتج عن الإفراط في الاستخدام، وقد تظهر الأعراض في البداية في الليل أو عند الاستيقاظ في الصباح.

وقد يشعر الأفراد بالحاجة إلى التخلص من أيديهم عندما يقول الدكتور أشيش جوسار، طبيب الأعصاب في مستشفى بهاتيا في مومباي، إنه قد يوقظهم الانزعاج مرارًا وتكرارًا أثناء الليل.

2. اعتلال الأعصاب السكرى

يعاني نصف مرضى السكري تقريبًا من شكل من أشكال تلف الأعصاب، بما في ذلك الاعتلال العصبي المحيطي ومتلازمة النفق الرسغي، والتي يمكن أن تسبب الألم والخدر والضعف في اليدين، كما يقول الدكتور جوسار، طبيب الأعصاب في مستشفى بهاتيا في مومباي.

3. وضعية النوم

إذا كنت تستيقظ بأصابع مخدرة، فقد يكون ذلك بسبب طريقة نومك، إذا كنت تنام وذراعاك مثنيتين أو على يديك، يمكن أن يضغط ذلك على الأوعية الدموية والأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل، والوخز في أصابعك هذا عادة ما يكون حالة مؤقتة تختفي بعد تحريك ذراعك أو يدك.

4. نقص فيتامين ب 12

يقول الدكتور جوسار إن أعراض نقص فيتامين ب 12 قد تشمل التنميل والوخز في القدمين واليدين وضعف العضلات وانخفاض الشهية.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامينات معينة، مثل B1 (الثيامين) وB6 (البيريدوكسين) وB12 (كوبالامين)، إلى اعتلال الأعصاب المحيطية وتنميل في الأصابع، هذه الفيتامينات ضرورية لوظيفة الأعصاب بشكل صحيح، ويمكن أن يتسبب النقص في تلف الأعصاب ويؤدي إلى أعراض مثل التنميل والوخز.

5. السكتة الدماغية

يمكن أن يكون خدر اليدين هو العلامة الوحيدة على السكتة الدماغية، أو يمكن أن يحدث مع أعراض أخرى. على الرغم من أنه من غير المحتمل، فمن الممكن أن يكون خدر اليد علامة على السكتة الدماغية.

6. مرض رينود

مرض رينود هو حالة تؤثر على تدفق الدم إلى أصابع اليدين والقدمين، ويتميز بنوبات من التنميل والبرودة استجابة لدرجات الحرارة الباردة أو الإجهاد.

أثناء النوبة، تنقبض الأوعية الدموية في الأصابع، مما يقلل من تدفق الدم، ويتسبب في شحوب الأصابع وبرودة وتنميل، ومرض رينود أكثر شيوعًا عند النساء، ويمكن أن يرتبط بحالات أخرى مثل تصلب الجلد والذئبة.

7. اعتلال الأعصاب المحيطية

الاعتلال العصبي المحيطي هو حالة تؤثر على الأعصاب في الأطراف، بما في ذلك الأصابع واليدين. ويمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التنميل، والوخز، والحرقان، والألم، ويمكن أن يحدث الاعتلال العصبي المحيطي بسبب مجموعة متنوعة من العوامل.