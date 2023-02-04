السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يجري عددًا من اللقاءات بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، عددًا من اللقاءات بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس

واستقبل البابا تواضروس الثاني،  في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وبرفقته النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وعرض على البابا بعض الأمور المتعلقة بالخدمة في المناطق التي يرعاها نيافته.

البابا يستقبل وفد اتحاد الكتاب العرب

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، وفدًا من اتحاد الكتاب العرب.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏، و‏‏أثاث‏، و‏‏منظر داخلي‏، و‏مكتب‏‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏تصویر مرقص اسحاق‏'‏‏

وألقى البابا كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفًا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفًا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة الهام على المستويين الروحي والاجتماعي وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.

وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.

وناقش البابا معه بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشية سيدني، بأستراليا التي يشرف عليها.

البابا يستقبل لجنة "الحوار الأرثوذكسي الشرقي - الكاثوليكي"

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، صباح اليوم، أعضاء اللجنة الدولية التاسعة عشرة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتي تستضيفها كنيستنا حاليًّا.

وألقى الراهب البندكتيني الأب كولومبا ستوارد المُنتدب من جانب الكنيسة الكاثوليكية

كلمة شكر وتقدير للبابا، ثم ألقى قداسته كلمة ترحيب، وفي الختام تم تبادل الهدايا، والتقطوا صورة تذكارية، ومن المقرر أن تستضيف روما اللجنة الدولية رقم ٢٠ العام المقبل.

اسة البابا تواضروس الثاني الانبا انطونيوس مطران الكرسى الاورشليمى الانبا انطونيوس مطران القدس الأنبا أنطونيو الأنبا انطونيوس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

أبرز أنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع

«مطاردة النسايب» تنتهي بمصرع شخص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

رئيس «مياه القناة» يتفقد عددًا من مواقع العمل بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية