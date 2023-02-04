البابا تواضروس يجري عددًا من اللقاءات بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، عددًا من اللقاءات بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس

واستقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وبرفقته النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

وعرض على البابا بعض الأمور المتعلقة بالخدمة في المناطق التي يرعاها نيافته.

البابا يستقبل وفد اتحاد الكتاب العرب

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، وفدًا من اتحاد الكتاب العرب.

وألقى البابا كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفًا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفًا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة الهام على المستويين الروحي والاجتماعي وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.

وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.

وناقش البابا معه بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشية سيدني، بأستراليا التي يشرف عليها.

البابا يستقبل لجنة "الحوار الأرثوذكسي الشرقي - الكاثوليكي"

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، صباح اليوم، أعضاء اللجنة الدولية التاسعة عشرة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتي تستضيفها كنيستنا حاليًّا.

وألقى الراهب البندكتيني الأب كولومبا ستوارد المُنتدب من جانب الكنيسة الكاثوليكية

كلمة شكر وتقدير للبابا، ثم ألقى قداسته كلمة ترحيب، وفي الختام تم تبادل الهدايا، والتقطوا صورة تذكارية، ومن المقرر أن تستضيف روما اللجنة الدولية رقم ٢٠ العام المقبل.