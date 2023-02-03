الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مقار يترأس سيامة كاهن عام على إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

الانبا مقار
الانبا مقار

ترأس الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارمينا بفاقوس مقر المطرانية.

وبعد صلاة الصلح سيم نيافته الشماس الاكليريكي اسحق شاروبيم كاهنًا عامًا على الإيبارشية، بإسم القس بضابا، كما ألقى نيافته عظة القداس عن وكيل الحق.

 وأوضح الأنبا مقار، في العظة التي ألقاها أنه لابد أن يتوفر فيه عدة صفات:-

١- ناموس الحق في قلبه، فهو يحيا الوصية وسط ظلمة العالم، وله القلب النقي الذي يُقدم توبة مستمرة.

٢- ينطق بالحكم، أي له الحكمة وينطق بها عندما يتكلم.

٣- يُعطي طعام مخدوميه في حينه، فالخدمة للجميع بدون تفرقة، كما أن الخدمة هي المجال الذي نُعبر به عن محبتنا لله.

كما هنأ شعب الايبارشية بسيامة الكاهن الجديد، ومن المقرر أن يقضي فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة، بدير السيدة العذراء (البرموس).

 - الصوم الكبير

وفي سياق آخر، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 20 فبراير 2023، الصوم الأربعيني والمعروف بالصوم الكبير، وذلك لمده 50 يومًا متتالية تنتهي بالاحتفال بليلة عيد القيامة المجيد، والذي يحل في 15 أبريل 2023.

وتقيم الكنائس الأرثوذكسية خلال فترة الصوم الكبير، أكثر من قداس لمشاركة أكبر من الشعب القبطي في قداسات الصوم.

البابا شنودة أسقف إيبارشية السيدة العذراء مريم الشهيد الشهيد العظيم مارمينا السيدة العذرا السيدة العذراء الشماس الإكليريكي

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وائل لطفي

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