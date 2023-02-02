«حياة كريمة» تنظم ندوة للتعريف بالمشروع القومي بالكلية البحرية بالإسكندرية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» ندوة توعوية داخل مقر الكلية البحرية بمحافظة الإسكندرية، بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات.

وشارك في الندوة ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة «حياة كريمة»، والدكتور محمد مسعد، مدير إدارة الفعاليات الميدانية بالمؤسسة، حيث تحدثا عن أهداف المشروع القومي حياة كريمة ومحاوره والموقف التنفيذي للمشروعات داخل القرى.

كما تناولت الندوة التعريف بمؤسسة «حياة كريمة» كونها المظلة الرسمية للشباب المتطوع بالمشروع القومي حياة كريمة، وكذلك عرض لأهم المبادرات التي أطلقتها المؤسسة.

وحضر الندوة أكثر من ٤٠٠ طالب من طلاب الكلية البحرية بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يذكر أن هذه الندوات تستهدف التوعية والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لشباب الجامعات، وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، وتزامنًا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تأتي المؤسسة كأحد مؤسسيه.