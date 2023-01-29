«القاهرة الإخبارية» تكشف سياسة إسرائيل الانتقامية بعد تصاعد أحداث القدس

تحدثت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة عن تطورات الأوضاع والإجراءات الأخيرة لحكومة الاحتلال ومسألة تجهيز قانون يحرم منفذي الهجمات من الجنسية.

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة قديمة جديدة ضد منفذي عمليات داخل القدس أو حتى داخل الخط الأخضر.

أشارت إلى أن ما فتح هذا الملف مجددًا هو الإفراج عن كريم يونس بعد إمضائه 40 عامًا في سجون الاحتلال، حيث طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي من وزارة الداخلية بسحب الجنسية الإسرائيلية منه بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل.

الحكومة الإسرائيلية تناقش ملف سحب الجنسية من منفذي العمليات

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت هذا الملف خلال اجتماعاتها المتتالية، إلا أن ربما بعد العمليات الأخيرة في مدينة القدس والأحداث المتصاعدة هناك عاد هذا الملف مجددا إلى الطاولة.

وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الداخلية التجهيز لهذا القانون بسحب الجنسية من مواطني الداخل الفلسطيني المحتل أو حتى الإقامة المعطاة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وتابعت أن هذا القانون كما قال محللون إنه جزء من سياسة انتقامية أو سياسة العقاب الجماعية؛ لردع الفلسطينيين عن إقامة مثل هذه العمليات.