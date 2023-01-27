طارق دياب: كريستو محظوظ باللعب للأهلى.. ومعلول على طريق الأساطير

أكد طارق دياب، أسطورة الكرة التونسية، أن علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، أصبح قدوة للاعبي تونس بما يقدمه في مسيرته مع النادي الأهلي.

وقال طارق دياب، في تصريحات لبرنامج 7Day Sport، الذي يقدمه عبدالرحمن ناجي على قناة الأهلي، إن علي معلول أسطورة واختار اللعب والاستمرار في الأهلي الذي ينافس على الألقاب ويحصد البطولات.

وعن محمد الضاوي كريستو المنتقل من النجم الساحلي التونسي إلى الأهلي، قال طارق دياب إنه محظوظ باللعب للقلعة الحمراء في سن صغيرة، وعليه أن يستفيد ويكتسب الخبرات ليتألق في المستقبل مع القلعة الحمراء.

وأضاف دياب في تصريحاته لبرنامج 7Day Sport الذي يقدمه عبدالرحمن ناجي على قناة الأهلي، أن المارد الأحمر يجب أن يدخل منافسات كأس العالم للأندية بطموحات المنافسة على اللقب حتى ولو كان ريال مدريد في طريقه.

وقال طارق دياب، إن ما حدث مع زين الدين زيدان في فرنسا يؤكد احترام أساطير كرة القدم حتى ولو لم يردوا على الإساءات.

وأضاف أن أساطير الكرة الإفريقية والعربية مثل محمود الخطيب في مصر ورابح ماچر في الجزائر يجب أن يحظوا بالتقدير الذي يناسب قيمتهم.

وأشاد دياب بما يقدمه محمود الخطيب، مؤكدًا أنه من أنجح وأفضل رؤساء الأندية في إفريقيا والوطن العربي.

الجدير بالذكر أن طارق دياب توج بالكرة الذهبية الإفريقية عام 1977 وتوج بها محمود الخطيب عام 1983.