تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الحكومة تسعى لتعظيم إجراءات الحماية الاجتماعية (فيديو)

عرضت قناة dmc، اليوم السبت، تقريرًا يرصد سعى الحكومة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مجلس الوزراء أن الدولة المصرية مستمرة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لحماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

غالبية موازنة العام المقبل مخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية

وأعلن مجلس الوزراء أن غالبية موازنة العام المقبل مخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة مع تصاعد التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك عززت الدولة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف انعكاسها على المواطن المصري.

وبدأت جهود الدولة المصرية عام 2014 حين شرعت في بدء منظومة اجتماعية شاملة استهدفت تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.