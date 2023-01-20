أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس السعر الذي وصلت له أمس الخميس في بورصة الدواجن، وسجلت سعر الفراخ البيضاء ٥٨ جنيها في البورصة وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت ارتفاعات جديدة منذ القرار الأخير للبنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات، وسط توقعات من العاملين في صناعة الدواجن بارتباط انخفاض أسعار الدواجن بانخفاض وتوافر الأعلاف.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 20-1-2023

سعر الفراخ اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 58 جنيها في بورصة الدواجن .

وسجل سعر الدواجن الساسو 60 جنيها ترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك .

وصل سعر الدواجن امهات البيضاء 52 جنيها للكيلو في البورصة الرئيسية للدواجن .

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل متوسط سعر الكتكوت الابيض من 11.75جنيه إلى 12 جنيها.

سجل سعر كتكوت ساسو من 8.25جنيه إلى 8.5 جنيه.

سعر كتكوت القاهرة للدواجن: 12.25 جنيه.

كتكوت بلادي للأعلاف و الدواجن: 13 جنيها.

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن: ١٥ جنيها.

كتكوت الوطنية : 14.75 جنيه.

كتكوت الفيروز(زلط/ابو زيد): 13.5 جنيه.

كتكوت العناني : 14.5 جنيه.

كتكوت الوادي : 13.25 جنيه.

كتكوت مكه المكرمة : ١٤ جنيها.

كتكوت صيصان مصر بحري12.5 وقبلي12.75 جنيه.

كتكوت القصبي : 14.5 جنيه.

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 84.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 87.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 94.75 جنيه.

ويبلغ إنتاج مصر من البيض نحو 1.6 مليار طائر سنويا ويحقق هذا الإنتاج نحو ٩٥٪؜ حسب بيانات شعبة الدواجن سابقا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى قطاع تربية الدواجن بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.

وتستهدف الدولة خلال الفترة القادمة زيادة إنتاج البيض لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.