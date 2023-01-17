متوفر فى كل مكان.. اتحاد الصناعات: لدينا فائض فى الأرز ولم يتأثر بالدولار 

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على توافر الأرز في جميع الأسواق وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في الأرز حاليا في مصر.

وأضاف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى": "الأرز حاليا متوفر في كل مكان داخل محافظات الجمهورية".

وأشار رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: "لا توجد أي مشكلة في الأرز ولم يتأثر بالدولار أو الأسعار الأخرى وفيه بعض المضارب بتحط من جيوبها".

واسترسل: "وزير التموين حل أزمة بعض المضارب التي توجد في أماكن صحراوية"، لافتا إلى أن مصر استوردت أرز فقط في عام 2017، ولدينا فائض من الأرز ولا توجد أي مشكلة.