الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متوفر فى كل مكان.. اتحاد الصناعات: لدينا فائض فى الأرز ولم يتأثر بالدولار 

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على توافر الأرز في جميع الأسواق وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في الأرز حاليا في مصر.

وأضاف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى": "الأرز حاليا متوفر في كل مكان داخل محافظات الجمهورية".

وأشار رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: "لا توجد أي مشكلة في الأرز ولم يتأثر بالدولار أو الأسعار الأخرى وفيه بعض المضارب بتحط من جيوبها".

واسترسل: "وزير التموين حل أزمة بعض المضارب التي توجد في أماكن صحراوية"، لافتا إلى أن مصر استوردت أرز فقط في عام 2017، ولدينا فائض من الأرز ولا توجد أي مشكلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 17-1-2023

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

كيرى: خفض الانبعاثات هى الطريقة الوحيدة لمواجهة أزمة المناخ

خطة هيئة تنشيط السياحة لفتح أسواق جديدة

انتحال الخصوصية والابتزاز.. نصائح لتجنب الاحتيال الإلكترونى عبر السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب