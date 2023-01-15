الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد العربي يعقد ندوة حول الإصلاحات في القطاع المالي

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

يعقد صندوق النقد العربي يوم 23 يناير الجاري، ندوة عن بعد حول الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث استمرت الدول العربية في تطوير قطاعاتها المالية من خلال جهود إصلاح هيكلي ومؤسسي في القطاع المالي والمصرفي لتعزيز متانة المؤسسات المالية وتقليل احتمالات التعرض للهزات المالية. 

في السياق، تستعرض الندوة آخر المستجدات في مجال إصلاح القطاع المالي والمصرفي ليلعب دوراً جوهرياً في تعبئة وتخصيص الموارد المالية بكفاءة عالية لخدمة الأهداف الإنتاجية، وتستند الندوة إلى حالات قُطْرية لاستعراض الإصلاحات المختلفة في الدول العربية لتعزيز تبادل التجارب والخبرات.

المؤهلات المطلوب توفرها في المرشح

وتستهدف الندوة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.

صندوق النقد العربي القطاع المالي الدول العربية المؤسسات المالية الموارد المالية الأهداف الإنتاجية

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