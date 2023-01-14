الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 13 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز بملوي

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمدينة ملوي بالمنيا

نظمت إدارة تموين بندر ملوي جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع وعرض السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن ضبط وتحرير 13 محضرا متنوعا وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال أيمن إسماعيل مديرإدارة تموين بندر ملوي، إنه بالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري، تم تنظيم حملة رقابية وتفتيشية لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 13 محضرا متنوعا  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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وأضاف مدير إدارة تموين بندر ملوي، أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: ففي مجال المخابز البلدية المدعمة تم تحرير 8 محاضر تنوعت ما بين محضر واحد نقص وزن و4 عدم نظافة أدوات العجن و2 محضر عدم صرف بون ومحضر واحد عدم وجود لوحة تشغيل.. وفي مجال الأسواق تم تحرير 5 محاضر لأصحاب المحلات العامة لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ومن جانبه أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات والتي تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز وذلك لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وعدم استغلال احتياجاتهم وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا على صحة المواطنين وضبط جميع محتكري السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بأحياء المدينة والقرى التابعة بصفة يومية بالتعاون مع الجهات المعنية مشددا على استمرار عمل هذه الحملات. 

تحرير 13 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية الأسواق والمخابز البلدية بمدينة ملوي ايمن اسماعيل مدير تموين بندر ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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