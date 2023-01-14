السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انطلاق معسكر منتخب الشباب 23 يناير بالإسماعيلية (خاص)

منتخب الشباب
منتخب الشباب

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر على انطلاق معسكر المنتخب يوم 23 يناير الجاري بالإسماعيلية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن اختيار الإسماعيلية الأفضل لمنح اللاعبين تركيزا أكبر قبل انطلاق بطولة إفريقيا للشباب يوم 18 فبراير المقبل

وواصل المصدر أن المنتخب يعسكر في الإسماعيلية حتى أول الشهر المقبل وبعدها يحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة وبعدها يدخل المنتخب معسكرا مغلقا في القاهرة حتى موعد انطلاق البطولة

وتابع المصدر، أن المنتخب سيخوض ما بين ثلاث أو أربع مباريات ودية قبل انطلاق البطولة .

وتقام البطولة في مصر من 18 فبراير حتى 10 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا .

المجموعة الأولى .. منتخب مصر مع  موزمبيق والسنغال ونيجيريا بأمم أفريقيا للشباب

المجموعة الثانية ضمت أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو .

المجموعة الثالثة ضمت جامبيا وتونس وبنين وزامبيا.

اتحاد الكرة منتخب الشباب بطولة أفريقيا للشباب محمود جابر الإسماعيلية

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