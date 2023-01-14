«ماس كهربائي وراء الواقعة».. تفحم 3 داخل مزرعة في الجيزة

كشفت التحريات في واقعة تفحم 3 أشخاص داخل مزرعة في منطقة وردان بالجيزة، وأن الضحايا كانوا داخل خيمة مساحتها 12 مترا، كما رجَّحت معاينة المباحث أن يكون ماس كهربائى من السخان أدى إلى اشتعال النيران في الخيمة وتفحم الجثث الثلاث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بمصرع حسن إبراهيم 35 عاما، مهندس زراعي، ومقيم في منطقة وردان، وغازى علاء 22 عاما، طالب، وصالح سيف 25 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان.

وعلى الفور انتقل مدير الإدارة العامة للمباحث والقوة المرافقة له سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة داخل مزرعة بمحطة وردان جمعية الحسين الزراعية، دائرة المركز بمساحة 10 أفدنة غير مسورة، ويوجد خيمة مساحة 12 مترا، مشتعلة بالكامل بها ثلاث جثث فى حالة تفحم كامل ودراجة نارية متفحمة ويوجد سلك سخان كهربائى متصل على بعد 300 متر داخل الأرض.

وتم التقابل مع والد المتوفى الأول سيف النصر، وقرر أن المتوفين متواجدين بالمزرعة للحراسة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.