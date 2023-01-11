الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

على نغمات بليغ حمدي.. «سيا الثقافي» يكشف أسرار أيامه الأخيرة

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

استهل المطرب أحمد بدوى المناقشة بعزف عدد من الأغنيات التى لحنها بليغ حمدى خلال فعاليات حفل مناقشة كتاب "بليغ..أسرار الأيام الأخيرة" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم بمنتدى سيا الثقافي، والكتاب يناقشه الكاتب الصحفي والمؤرخ الموسيقي محمد العسيري، ويدير النقاش الإعلامي محمد عبدالعزيز.

وصدرت دار أطياف الكتاب بقولها: "بين خروج بليغ حمدي من مطار القاهرة عام 1986 "هاربًا" من حكم بالسجن في قضية "سميرة مليان" وبين عودته إلى مطار القاهرة "جثمانًا" في العام 1993.

وتظل تلك السنوات التي قضاها بليغ منفيًا في باريس بمثابة اللغز الأكبر في حياة ملك الموسيقى، وتظل الأسئلة الحائرة عن سنين الغربة بلا إجابات شافية.

أما عن أيمن الحكيم فهو كاتب صحفي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وهو رئيس مهرجان السينما العربية.

وسبق وصدر للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، العديد من المؤلفات التي تتناول جوانب من حياة الفنانين والمطربين ومشايخ دولة التلاوة، ومن مؤلفاته: "اسمي بولا.. نادي لطفي تحكي"، "ذكرياتي .. مذكرات هند رستم"، "مزامير القرآن"، "مذكرات الشيخ إمام"، "زمن محسن زايد"، "حضرة المتهم نجيب محفوظ"، "أنغام الروح.. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية"، "غرام المشايخ"، "قتلة أم كلثوم"، "عادل إمام ضحكة مصر"، "بليغ حمدي.. مذكرات شخصية".

الكاتب الصحفي والمؤرخ الموسيقي محمد العسيري الإعلامي محمد عبدالعزيز كتاب بليغ أسرار الأيام الأخيرة أيمن الحكيم منتدى سيا الثقافي محمد العسيري

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