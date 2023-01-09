مصر: نثق في قدرة الأطراف السودانية على الوصول لاتفاق سياسي ينهي الفترة الانتقالية

أكدت أن التطور الحالي مهم وإيجابي..

أكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطورًا هامًا وإيجابيًا.

وأعربت مصر، اليوم الإثنين، عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى إتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني.

ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الدولة الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن السوداني، ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في السودان.