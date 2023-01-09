الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكدت أن التطور الحالي مهم وإيجابي..

مصر: نثق في قدرة الأطراف السودانية على الوصول لاتفاق سياسي ينهي الفترة الانتقالية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطورًا هامًا وإيجابيًا.

وأعربت مصر، اليوم الإثنين، عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى إتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني.

ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الدولة الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن السوداني، ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في السودان.

السودان مصر العملية السياسية الخارجية الاتفاق السياسي

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