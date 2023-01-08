الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بعد إلغاء المحرم».. عضو العليا للحج والعمرة يفجر مفاجأة بشأن أسعار العمرة

العمرة
العمرة

كشف إيهاب عبد العال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، عن تفاصيل قرار المملكة العربية السعودية بشأن الزيارات الشخصية وإلغاء المحرم في الحج بالنسبة للسيدات، فضلاً عن أسباب ارتفاع أسعار العمرة.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية بدأت تنظر لموضوع العمرة على نحو إيجابي وتسمح لأعداد كبيرة للدخول لأراضيها.


وأضاف أن النوع الجديد من التأشيرات سياحة أو زيارة صديق بالسعودية وكذلك يمكن الدخول بفيزا أمريكا إلى المملكة مباشرة، وهذا قد يهدد شركات السياحة التي كانت تنظم الرحلة بالكامل من التأشيرة حتى الوصول للسعودية.


وأوضح أن نظام التأشيرات الجديدة للسعودية يهدد أكثر من 1800 شركة سياحة تعلن إفلاسها وتسرح عامليها، ومن ثم لا بد من اتفاق بين مصر والسعودية على أعلى مستوى لتنظيم هذه العملية حتى لا يحدث 3 أضرار، وهم ضياع رسوم على الدولة بمئات المليارات وانهيار اقتصادي لشركات السياحة وتعرض بعض المعتمرين للنصب والاحتيال.


ولفت إلى أن أسعار العمرة بعد ارتفاع سعر الريال وصلت إلى 34 ألف جنيه للعمرة 3 نجوم، وبالنسبة 5 نجوم تبدأ من 55 ألف جنيه، كما أن القوة الشرائية بالنسبة للعمرة قلت بنسبة 50 إلى 60 %.

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