السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في الإسكندرية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "ع.ش.ع"، عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بسرقة المجني عليه "ج.م.ع" بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، والمستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، والمستشار الدكتور أيمن محمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة خميس قمر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 29796 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ببلاغ من المجني عليه قيام المتهم بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، أنه حال جلوس المجني عليه "ج.م.ع" طالب ، ليلا بالطريق العام استوقفه المتهم "ع.ش.ع" سائق، مشهورا في مواجهته سلاح أبيض سكين مما اشعره بالخوف وطلب منه إخراج مقتنياته فقدم له هاتفه المحمول ومبلغ مالي تحصل عليهم المتهم ، ولاذا بالفرار وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من محضر التحقيقات، أنه على إثر بلاغ المجني عليه تمكنت قوة أمنية بقسم شرطة المنتزة أول من ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول والسلاح الأبيض السكين وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة مستخدما السلاح الأبيض وان الهاتف المضبوط  هو من محل السرقة وتوصلت التحريات لصحة الواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة وبحوزته المضبوطات تعرف عليهما المجني عليه ، وتولت النيابة التحقيق التي، قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

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وائل لطفي

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