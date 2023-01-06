الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أيها النجم.. قصيدة البابا التي يتغنى بها الأقباط في عيد الميلاد المجيد

البابا شنودة
البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحلول احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وينتظر الأقباط حلول عيد الميلاد المجيد للتغني بقصيدة أيها النجم التي تأتي من كلمات البابا الراحل شنودة الثالث، وتقول كلمات القصيدة:

أيها النجم الذي أرشدتنا، منذ أجيالنا لطفل المذودِ،
أنا يا نجم غريب ههنا، وشريد ليس لي من مرشدِ،
قد ضللت الله دهراً لم أجد، ذلك الهادي الذي يهدي يدي،
فأرشد القلب إلى مذوده، واتركنِّي في خشوع العابدِ،
بين أملِّاك بهيٌّ شكلهم، ركِّعَ حول يسوع سجدِ.
نحن في الدنيا ضعاف عزل، لم نجد يا نجم من حصن لنا،
غير وعد بمسيح منقذٍ، يغفر الماضي ويخفي إثمنا،
كلما انقادت إلينا شهوة، أو غزا طيش الهوى ألبابنا،
كلما إشتدت علينا ضربة، وسئمنا ذات يوم حربنا،
كلما هبت رياح فإجتنت، زرعنا النامي وهزت غَرَسنا،
يسرع القلب ويشكو صارخاً، أيها النجم الذي أرشدتنا،
منذ أجيال لطفل المذود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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