«سبورت»: باريس سان جيرمان يخطط لبيع نيمار بسبب ميسى ومبابى

فجرت صحيفة «سبورت» الإسبانية مفاجأة بشأن نيّة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لبيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

باريس سان جيرمان يخطط لبيع نيمار

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في بيع نيمار، في ظل تقدمه في العمر، بجانب توفير راتبه والاستفادة منه ماديًا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن السبب الآخر وراء نيّة باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار، هي القدرة على تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ودفع مستحقات الفرنسي كيليان مبابي في كل موسم.

في المقابل، يرغب نيمار في البقاء داخل صفوف باريس سان جيرمان، خاصة أنه يتقاضى راتبًا كبيرًا تصل قيمته إلى 40 مليون يورو في الموسم صافي معفاة من الضرائب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إدارة باريس سان جيرمان التخلص من نيمار، حيث حاول النادي الفرنسي بيع اللاعب في الصيف الماضي، قبل أن يتم الإبقاء عليه.

وأكدت الصحيفة أنه في حال بيع نيمار، فإن إدارة باريس سان جيرمان ستطلب الحصول على ما لا يقل عن 150 مليون يورو، وقد يقل المبلغ لتسهيل عملية رحيله عن صفوف الفريق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره شاتورو، يوم الجمعة المقبل، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

وعلى الصعيد المحلي، يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره أنجيه على ملعب "حديقة الأمراء"، يوم الأربعاء الموافق 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة.