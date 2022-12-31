60 % إشغالات فنادق مرسى علم خلال احتفالات رأس السنة

كشف رامي فايز عضو جمعية مستثمري مرسى علم، أن نسبة إشغالات فنادق مرسى علم خلال الاحتفال برأس السنة، وقدوم العام الجديد تصل إلى 60%، موضحا أن الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مدينة مرسى علم هي كل من أسواق بولندا، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن الحركة السياحية المصرية ستبدأ في زيادة معدلاتها مع النصف الثاني من شهر أبريل المقبل لتصل لذروتها خلال شهر يونيو المقبل.

واضاف فايز في تصريحات خاصة للدستور أن: الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا قد تكون حرمتنا من ثلث السياحة التي تأتي لمصر، ولكنها فتحت لنا أسواقًا جديدة في أوروبا الغربية، خاصة بعد أزمة الطاقة التي تعانى دول أوروبا منها في التوقيت الحالي، إلا أن الطلب السياحي على مصر يشهد زيادة وسنشهد زيادة في أعداد السائحين مع العام الجديد.

ويشير علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المقاصد السياحية الأعلى اشغالا للفنادق خلال رأس السنة هي القاهرة والأقصر وأسوان وخاصة أنه الموسم الرئيسي لهذه المقاصد ويليها الغردقة وشرم الشيخ، و ستنظم عدد كبير من الفنادق بمختلف المقاصد السياحية احتفالات خاصة داخل المنشآت للأحتفال بقدوم العام الجديد.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف الأسواق وخاصة أن المؤشرات تبشر بأن عام 2023 سيكون عام مميز على القطاع السياحي، وخاصه مع الافتتاحات المرتقبة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وأشار عاقل إلى أنه مع العام الجديد سيتم ضخ استثمار فندقي في العديد من المقاصد السياحية لزيادة الطاقة الفندقية لمصر، لافتا إلى أن معدلات التضخم وزيادة الأسعار بأوروبا شجعت العديد منهم على زيارة مصر والمنتجعات السياحية التي تعد الأقل تكلفة مقارنة بمعيشتهم.