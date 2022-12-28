الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع مساعدات عينية على 9 أسر من الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية

توزيع مساعدات
توزيع مساعدات

أطلقت مديرية التضامن بالإسماعيلية، عدة فعاليات استهدفت الأسر المعيلة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماع، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية. 

وسلمت المديرية ٩ أسر من الأولى بالرعاية، أجهزة كهربية وأسِرَّة ومراتب ومفروشات وأغطية بطاطين من مؤسسة التكافل؛ بعد دراسة احتياجاتها ومتطلباتها، بالتعاون مع مكتب مصر الخير بالإسماعيلية.

وقالت مها الحفناوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه جار دراسة حالات بعض هذه الأسر لعمل مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة تعينهم على المعيشة كمشروع بطارية أرانب أو فرن، بالإضافة إلى مساعدتهن في استخراج كارت خدمات متكاملة.

وأضافت أنه تم الاستجابة لطلب إحدى السيدات الخاص بإجراء عملية جراحية لوالدتها وتم تحويل الحالة وتقديم الخدمة الطبية لها والعرض على الأطباء لتقدير الحالة الصحية لها.

وأكدت الحفناوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.

 

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