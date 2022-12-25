محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة وجهود مديرية الطب البيطري خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة في كل القطاعات، مشددًا على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لإحكام السيطرة على الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة بالإعلان عن الأسعار، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومحاربة كل صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور ممدوح بداري مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور صلاح محمد وكيل مديرية الطب البيطرى بأسيوط، وتناول الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ عدد من القوافل البيطرية خلال الشهور القادمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

- تقديم خدمات مجانية بشكل أفضل ولائق للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة



وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل بيطرية أو مبادرات من شأنها تقديم خدمات مجانية بشكل أفضل ولائق للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عقد وتنظيم الندوات التي تستهدف تقديم التوعية والإرشاد والتعليم وخدمات واستشارات بيطرية للمربين لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري.

وأوضح أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني كالصحة والتموين ومباحث التموين ومديرية التموين والوحدات المحلية والقروية والجهات الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز حماية المستهلك وغيرها لتقديم تلك الخدمات بشكل لائق، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلك، وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق، وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع، كما اجتمع أيضًا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي والغرفة التجارية والطب البيطرى لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.