زوج يتخلص من زوجته بسكين بسبب خلافات بينهما فى قليوب

تخلص زوج من حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين" عقب نشوب خلاف بينهما، في قرية طنان التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بتلقى العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ياسمين.ش.ع" 38 عام بقرية طنان دائرة قام زوجها "محمد.ف.ا" 42 عاما بالتخلص من زوجته طعنا لشكه فى سلوكها.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربى معاوني رئيس المباحث تمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه، وارشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.