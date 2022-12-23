السيطرة على حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بطابقين بأحد المنازل بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية دون وقوع ضحايا أو مصابين.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بالطابقين الأول والثاني بمنزل محمود إسماعيل، الكائن بشارع نخل العمدة بجوار الجمعية الشرعية بقرية صفط الخمار غرب مركز المنيا.

بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع إمتداد النيران للمنازل المجاورة، دون مصابين أو أضرار بشرية. وبإجراء التحريات الأولية، بمعرفة وحدة مباحث مركز المنيا، تبين نشوب الحريق بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز منزلية، وقد انحصرت الخسائر على احتراق بعض محتويات وأثاث المنزل دون أضرار بشرية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.