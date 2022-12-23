الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ بورسعيد يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسى

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 66 لانتصار رجال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، وذلك بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقًا، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأهالي بورسعيد.

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، ضمن خطة خطب الجمعة خلال شهر ديسمبر، وأكد محافظ بورسعيد أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبنائها المخلصين.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وضع أمس الخميس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء بحديقة المسلة، وذلك بمناسبة الذكرى الست والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى عيد النصر وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

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ئيس عبد الفتاح السيسي التنفيذ الحاضر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الدكتور شوقي الجمعة

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