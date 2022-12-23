افتتاح معرض «أماكن» للفنان سامى أبو العزم بجاليرى المسار.. الأحد المقبل

تحتضن قاعة المسار للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، المعرض الفردي الخاص، للفنان التشكيلي سامي أبو العزم، والذي يقام تحت عنوان “أماكن”، ويستمر حتي 28 يناير 2023.

ويعد معرض “أماكن” للفنان سامي أبو العزم هو معرضه الفردي الخاص السادس في مسيرته الفنية والإبداعية.

ويقدم الفنان سامي أبو العزم من خلال معرضه الفردي “أماكن”، أعماله الأخيرة من الواقعية المعاصرة والتي استوحاها من ذاكرته البصرية، قراءاته الأدبية، الحياة والطبيعة، والتي أنتجها خلال العامين الماضيين.

والفنان التشكيلي سامي أبو العزم، عضو نقابة الفنانيين التشكيليين، وعضو نقابة فناني قبة الغوري. حاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية قسم تصوير، بجامعة حلوان في العام 1992، ودرجة الماجستير من نفس الجامعة عام 2003.

ــ مسيرة الفنان التشكيلي سامي أبو العزم

وخلال رحلته الفنية شارك الفنان سامي أبو العزم، في العديد من المعارض الجماعية، نذكر من بينها: صالون الشباب في دورتيه السادسة والسابعة عامي 1994 و 1995.

صالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس عام 2003. الدورة الرابعة والعشرين للمعرض القومي للفنون التشكيلية عام 2001 وعام 2003.

كما شارك في المعرض الجماعي “في البرواز” عام 2004 والذي أقيم بجاليري المغربي. مهرجان الإبداع التشكيلى الأول 2007 . معرض “مختارات من الفن المصري المعاصر” بقاعة أفق واحد عام 2008. وفي نفس العام شارك في معرض الفن المصرى المعاصر بقاعة دار الأوبرا المصرية.

بالإضافة إلي مشاركته في معرض “وجوه” بمتحف محمد محمود خليل وحرمه ديسمبر 2009، ومعرض “الجسم الإنسانى”. بجاليرى المسار للفن المعاصر بالزمالك 2009 .

كما شارك سامي أبو العزم في معرض “رؤى معاصرة - التشكيل فى الفن” بجاليرى المسار 2011 . المعرض العام للفنون التشكيلية خلال دورتي 38 2016 ، ودورة 39 2017 . معرض “المشهد” بمجمع الفنون بقصر عائشة فهمى بالزمالك مارس 2022. المعرض السنوى “رؤى معاصرة” الدورة الخامسة عشر بقاعة المسار بالزمالك يوليو 2022.

بالإضافة إلي معارضه الخاصة ومنها: “اغتراب” عام 2013، معرض “قبل الضوء” 2016 وغيرها.

حصل الفنان التشكيلي سامي أبو العزم علي الجائزة الأولي في فرع التصوير، والتي نظمتها موزارة الشباب والرياضة 1992، وله مقتنيات في متحف الفن المصري الحديث.