الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بروتوكول تعاون تدريبى بين «صحة الإسكندرية» والأكاديمية العربية للعلوم

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين صحة الإسكندرية والأكاديمية العربية

وقعت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور محمد محسن عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بروتوكول تعاون فى البرامج التدريبية والدبلومات المهنية.

ويشمل البروتوكول تقديم المعهد لبرامج تدريبية فى مجالات الإدارة والجودة والتميز الحكومي والحوكمة للعاملين بالمديرية والمستشفيات والوحدات التابعة لها بخصم 50% على أن توفر المديرية القاعات اللازمة للتدريس بالبرنامج.

ويشمل البروتوكول تقديم المعهد لمنح دراسية جزئية تصل إلى 50% من رسوم الدبلومات المهنية، ومدتها من 9 إلى 12 شهرًا فى إدارة الجودة ومكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية مع تسهيلات فى السداد

كما ينظم المعهد ورش عمل مجانية فى مجال الرعاية الصحية للعاملين بالمديرية والوحدات والمستشفيات التابعة لها.

كما نظمت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التدريب، دورة تدريبية للأطباء والتمريض لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان: «مبادئ التعامل مع حالات الإصابات المتعددة والحوادث بقسم الطوارئ».

عقدت الدورة بمستشفى جمال حمادة المركزى فى الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجارى وحضرها 40 من الأطباء والتمريض العاملين بأقسام الطوارئ والعنايات المركزة بمستشفى "جمال حماده المركزى" و "الجمهورية العام"

قام بإلقاء المحاضرات الدكتورة إيمان محمد جابر، رئيس اللجنة العلمية ومسئول الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومارينا كامل، مشرفة تمريض بالإدارة.

وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الأكاديمية العربية معهد الإنتاجية والجودة البرامج التدريبية والدبلومات المهنية إدارة الجودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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