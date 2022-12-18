أستاذ كبد يكشف أهمية استمرار حملات الكشف عن فيروس سى بالمدارس

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن مصر كانت رقم واحد في الإصابة بفيروس سي بالعالم، وتم القضاء عليه بحملة رئاسية منذ 2014، وقمنا بتوفير الدواء مجانًا، مؤكدًا أن الحملة شملت المصريين وغير المصريين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحملة بدأت بـ 24 مركزًا، وغطت مصر كلها بمنظومة غير طبيعية تدرس في العالم، وتم توفير العلاج داخل وزارة الصحة بالمجان، وكذلك توفيره في القطاع الخاص بأسعار زهيدة لا تتجاوز ألفي جنيهًا، ويكفي الدولة المصرية هذا النجاح الغير مسبوق.

وتابع، أن مصر انتجت أول جيل من دواء فيروس سي، وانتجت كل الأجيال، ويتم توفيره في القطاع الحكومي، واستمرت حملات "100 مليون صحة"، للمسح الشامل للمواطنين واستمرارها لطلاب المدارس للفحص المبكر حتى لا يتفاقم الأمر وحفاظًا على خلو مصر من الفيروس، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أشادت كثيرًا بهذه المبادرة، وكثيرًا من الدول العالمية كانت تريد أن تتعلم من نهج المنظومة .

وأكد أن نسب الشفاء في البداية من الفيروس بنسبة 100%، ويوجد أدوية أخرى للحالات المتقدمة، مشيرًا إلى أن 20% من الإصابات يكون بدون أعراض.