الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مقتل 19 شخصًا بينهم أطفال إثر انهيار أرضي بماليزيا

انهيار أرضي بماليزيا
انهيار أرضي بماليزيا

أعلنت السلطات المحلية في ماليزيا، اليوم الجمعة، عن مقتل 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال، في انهيار أرضي ببلدة باتانغ كالي، فيما أشارت إلى أن فرق الإنقاذ يواصلون بحثهم عن 14 مفقوداً. 

وقال المسؤول عن رجال الإطفاء والإنقاذ نورازام خميس، إنّ العدد الإجمالي هو 19 شخصاً قُتلوا في انهيار أرضي .

وأضاف أنّ اثنين من الضحايا هما "أم وطفلها، دُفنا تحت الأرض"، مضيفاً أنّ 14 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، وأشار إلى أنه تمّ العثور على 61 ناجياً بعد الانهيار الأرضي.
 

تركيزه الاساسي سينصب على التعامل 

قال رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثا أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.

وأدى "أنور" اليمين رئيسًا للوزراء، أمس الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى قائد للاحتجاجات وسجين مدان بتهم أخلاقية، وزعيما للمعارضة. 

وقال "أنور"، الذي عينه ملك ماليزيا أمس بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة، وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

ماليزيا اطفال انهيار ارضى ببلدة

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وائل لطفي

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