الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الطاقة السعودي: نسعى في «أوبك +» لأن نكون منظمين للسوق

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إننا في «أوبك +» نسعى لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية، والتطورات العالمية أثبتت صحة قراراتنا كما أن المجهود الجماعي لأوبك هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020.

وزير الطاقة السعودي: نسعى في «أوبك +» لأن نكون منظمين للسوق والتطورات أثبتت صحة قراراتنا 

وتابع «سلمان» خلال ملتقى الميزانية 2023: «علينا تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في أوبك بلس، وانتقلنا الآن إلى مرحلة مختلفة في 2022 التي يغلب عليها الطابع السياسي، وأوبك تعمل من منظور اقتصادي ولا تدخل في الجوانب السياسية.

وتابع: «أوبك + نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا، كما تجاوزت الكثير من الضغوط وتضع الحفاظ على السوق بالمقام الأول، حيث تعمل وفق منظور اقتصادي بعيداً عن الشأن السياسي، وحريصون على مشاركة كل أعضاء أوبك بلس في قرارات المجموعة، ولدينا الحرص على الحد من تقلبات الأسواق بوجود برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة».

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