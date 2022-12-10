زيارة استثنائية لنزلاء «الإصلاح والتأهيل» بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان

قررت وزارة الداخلية، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، خلال الفترة من يوم 10/12/2022 حتى 29/12/2022، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وخلال الزيارة يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي، بين النزلاء والزائرين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.